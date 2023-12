(Di martedì 5 dicembre 2023) Gennaroha fatto unaidela "non fareallo stadio in occasione del recupero della partita di campionato col Lione, annullata il 29 ottobre scorso dopo ...

Altre News in Rete:

Appello di Gattuso ai tifosi del Marsiglia, domani niente casini

Gennaroha fatto unai tifosi del Marsiglia a "non fare casini" domani allo stadio in occasione del recupero della partita di campionato col Lione, annullata il 29 ottobre scorso dopo i gravi ...

Appello di Gattuso ai tifosi del Marsiglia, domani niente casini ... Agenzia ANSA

Gattuso, appello dalla Francia: il suo pensiero non è il Toro Torino Granata

Appello di Gattuso ai tifosi del Marsiglia, domani niente casini

Gennaro Gattuso ha fatto un appello ai tifosi del Marsiglia a "non fare casini" domani allo stadio in occasione del recupero della partita di campionato col Lione, annullata il 29 ottobre scorso dopo ...

Gattuso gela il traduttore in conferenza stampa: «Ma no, ho detto una cosa diversa... che è colpa mia. L'hai detto»

Gattuso gela il traduttore in conferenza stampa ... Per Turetta «l'aggravante della crudeltà» Gaza, libera la franco-israeliana che aveva lanciato un appello dal letto d'ospedale | Macron: "Gioia per ...