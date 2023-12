Andrea Giambruno vuole ritornare in video nel 2024 | “Si sente vittima di una caccia all’uomo”

Leggi su tpi

(Di martedì 5 dicembre 2023)innelvorrebbeina settembre: è quanto rivela Il Foglio, che cita alcune fonti Mediaset. Secondo il quotidiano l’ex compagno di Giorgia Meloni si aspetta di tornare “magari in un tg”, mentre secondo “le parrucchiere di Cologno Monzese” il rapporto con la presidente del Consiglio “non è proprio finito”. “Cammina radente al muro. Buongiorno e buonasera. Ha perso la consueta allegria guascona. Lo incontriamo al bar o in mensa. Così riservato da non essere più lui” raccontano al giornale i colleghi Mediaset., sempre secondo Il Foglio, si sentirebbedi una ...