Anche Spalletti critico su Donnarumma | “Ha bisogno di trovare continuità”

Altre News in Rete:

Gravina e Mancini, botta e risposta a Le Iene

...l'Italia ha svoltato. " gli dice l'inviato - . "Ma io sono felice", esclama Mancini. Corti continua dicendo che Gravina ha dichiarato di essere rimasto male per la sua decisione,...

Spalletti sulla Nazionale: "Deve tornare di tutti, le mie scelte sono anche morali" RaiNews

Spalletti al Gran Galà del calcio organizzato dall'AIC: "Nessuno sarà ... FIGC

Cobolli Gigli: "L'Inter ha 300 milioni di debito! Durante Calciopoli il faldone nerazzurro era scomparso..."

Conoscendo Spalletti, non l’avrà presa benissimo e se la sarà legata ... che ha portato il Napoli dalla C a campionati sempre competitivi in A, va anche detto ci sia stato un atto di superbia, o anche ...

BOJINOV A RFV, Tutte le big vorranno Italiano

Il doppio ex di Fiorentina e Parma, Valeri Bojinov, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro", parlando del match di Coppa Italia che domani ...