Amici 23 | Simone Galluzzo in crisi | “Oggi ho toccato il culmine”

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ènera per. Il giovanissimo allievo di Emanuel Lo è caduto nella disperazione per via di un compito incentrato sulla tecnica assegnato dalla maestra Alessandra Celentano ai ballerini di Lo e di Raimondo Todaro. Dopo averne parlato con i loro prof, gli allievi, fra cui il 18enne romano, hanno iniziato le prove. Dopo aver provato qualche passo di danza,ha iniziato a piangere. L’allievo diha spiegato il motivo delle sue lacrime: Ho un mix di troppe cose. È un po’ che non mi sfogavo, tutto qua. Successivamente, rientrato in Casetta, il ballerino del talent showdi Maria De Filippi si è sfogato con Nicholas Borgogni: Tu forse non hai capito che iohoil. L’allievo di Todaro ha provato a consolarlo ...