“Amanti famose? Chi sono davvero” Belen Rodriguez | novità sui tradimenti di Stefano De Martino

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) In questi giorni non si è fatto altro che parlare diDe, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della showgirl argentina a Domenica In sulle presuntedell’ex marito. Addirittura ne ha nominate ben 12, con le quali lei avrebbe avuto un contatto diretto e conferma quindi dell’avvenuta infedeltà. Ora si è scoperto che tipo di reazione ha poi avuto la donna, dopo la reazione del conduttore tramite Che tempo che fa di Fazio. Dopo le accuse diDeha reagito così in diretta su Nove: “Quando finiscono le relazioni cisempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per ...