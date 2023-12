Allenamento SSC Napoli | Mazzarri sorride | due buone notizie in vista della Juventus

Leggi su napolipiu

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilsi è regolarmente allenatore quest’oggi al centro tecnico di Castel Volturno: per il tecnicogiungono dueCALCIO. Ilsi è dedicato a un intensoquesto pomeriggio presso l’SSCN Konami Training Center in preparazione del prossimo scontro con la, previsto per venerdì all’Allianz Stadium, valido per la 15esima giornata di Serie A alle 20.45. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, con una pioggia incessante e temperature rigide, la squadra ha svolto la sessione sul campo 1, iniziando con un adeguato riscaldamento e lavoro tecnico. Coloro che hanno giocato dalla prima all’ultima palla domenica scorsa hanno concentrato la loro sessione sull’attività di ...