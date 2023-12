(Di martedì 5 dicembre 2023) E' l'della Juventus, Massimiliano, il 'Coach of the month' di novembre dellaA. La consegna del trofeo, informa la LegaA, avverrà nel pre - partita di Juventus - Napoli,...

Altre News in Rete:

Allegri è l'allenatore del mese in serie A

E' l'della Juventus, Massimiliano, il 'Coach of the month' di novembre della Serie A. La consegna del trofeo, informa la Lega serie A, avverrà nel pre - partita di Juventus - Napoli, in ...

Serie A, Allegri miglior allenatore di novembre - Sportmediaset Sport Mediaset

Allegri è l'allenatore del mese in serie A Agenzia ANSA

Serie A, ecco chi è il miglior allenatore del mese di novembre: l'annuncio social

Serie A, ecco chi è il miglior allenatore del mese di novembre: l’annuncio social. I dettagli L’allenatore del mese di novembre in Serie A è… Leggi ...

Lazio, Higuain: "Sarri un traditore In tanti sono andati..."

Il passaggio di Gonzalo Higuain alla Juventus è stato uno dei più commentati dell'ultimo decennio, per lo meno in Italia. Il bomber argentino, dopo aver scritto la storia ...