Alleanze | tensioni Fi-Lega | “Nessun futuro con gli anti Ue” “No agli inciuci”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il giorno successivo all'evento dei sovranisti di Identità e Democrazia a Firenze, nel contesto della convention dell'Eurogruppo che include ladi Matteo Salvini, il Rassemblement National di Marine Le Pen, Alternative für Deutschland e Geert Wilders dei Paesi Bassi, si sono scatenati feroci attacchi nei confronti della Commissione Europea. Questo avviene in un momento cruciale, mentre il governo di centrodestra è alle prese con delicate trattative riguardil Patto di Stabilità, le risorse del PNRR e la ratifica del Mes.Allo scenario si aggiunge la visita in Italia della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, esponente dei Popolari Europei, che ha evidenziato l'importanza di un'Europa pro-europeista e ha espresso ottimismo riguardo alla necessità di proporre un percorso coeso per i prossimi cinque anni. "Il Parlamento europeo e' ...

Altre News in Rete:

Salvini attacca Metsola e la Ue, tensioni in maggioranza

'Basta inciuci con le sinistre'. Tajani: 'Maicon Afd'

Salvini attacca Metsola e la Ue, tensioni in maggioranza Agenzia ANSA

Il messaggio di Austin alla Cina. Le alleanze Usa mai così forti Formiche.net

Il re d'inverno, la serie su Artù arriva in Italia

Artù stringe alleanze per mantenere la pace tra le tribù britanniche in guerra con il nemico comune, i Sassoni, mentre è anche costretto a difendersi dalle minacce all'interno della sua corte, per le ...

Salvini da Firenze sfida l’Europa e gli alleati: “Sbagliato dividersi”. Rumoroso ma senza tensioni il corteo di protesta

Non lo preoccupano, come detto, le contromanifestazioni che attraversano il centro nel pomeriggio e senza tensioni, a parte lo striscione ... “Oggi non c’è un’alleanza politica e partitica ma un ...