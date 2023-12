Alle Mense francescane lombarde in 10 mesi serviti 60mila pasti per i nuovi poveri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 dicembre 2023) In Lombardia cinque strutture, nei primi diecidel 2023, hanno garantito circacaldi a persone in difficoltà. Il numero di persone fragili è aumentato e in codasi trovano persone che hanno perso il lavoro e di conseguenza la casa, non potendo più pagare l’affitto, padri separati e tanti anziani che con la pensione non riescono ad arrivare a fine mese. In tutta Italia, sono già oltre 10milale persone che nel 2023 hanno chiesto aiuto20di Operazione Pane per un pasto caldo e un sostegno con le spese quotidiane. Numeri che, inseriti nel quadro dei dati Istat, secondo i quali nel 2022 erano oltre 5,6 milioni gli individui in condizione di povertà assoluta, danno la misura ...