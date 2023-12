Allarme Iss | i decessi di pazienti Covid raddoppiati nelle ultime quattro settimane 

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Torna a crescere il numero dei nuovi casi settimanali di: dalla settimana 2-8 novembre a quella 23-29 novembre è aumentato da 26.855 a 52.175 (+94,3%), mentre il tasso di positività dei tamponi è salito dal 13,6 al 18,8% e l'incidenza settimanale è cresciuta da 46 a 89 casi per 100mila abitanti. Ma ad allarmare è il numero deisettimane: da 148 nella settimana 26 ottobre-1 novembre a 291 nella settimana 23-29 novembre, per un totale di 881che, secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, sono quasi esclusivamente a carico degli over 80. "Rispetto all'effettiva circolazione virale - avverte Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - il numero dei contagi è largamente sottostimato ...