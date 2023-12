Alcuni bambini rapiti da Hamas abusati sessualmente a Gaza

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 5 dicembre 2023) «Sappiamo chedasono stati. Non sono tra i piccoli che abbiamo in cura noi qui, si trovano in un’altra delle strutture mediche che hanno preso in carico gli ostaggi minorenni dopo il rilascio». Ne parla in un’intervista all’ANSA Omer Niv, vice direttore e pediatra dello Schneider children's medical center, il maggiore ospedale pediatrico di...