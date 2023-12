Al via ‘Sacro Sud | la IV edizione del festival di Enzo Avitabile

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon il doppio concerto di Frida Bollani Magoni e dell’Operaquartet di Louis Sclavis, Luigi Cinque, Paolo Damiani e Anais Drago prende il via l’11 dicembre la quartadi Sacro Sud. Ilideato e diretto dapresenta 7 concerti in 4 chiese di Napoli: dalla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, passando per la Basilica di San Domenico Maggiore e la Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli. Promossa e finanziata dal Comune nel progetto Napoli Città della Musica e organizzata da Black Tarantella, la rassegna ospiterà fino al 6 gennaio, artisti italiani e internazionali provenienti da Francia, Germania, Portogallo, Turchia, Iran, Pakistan e Mali. Dopo il via alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, Sacro ...