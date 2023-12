Al Museo di Roma in Trastevere in mostra 100 scatti di Lou Dematteis

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023), 5 dic. (askanews) – Dal 6 dicembre al 24 marzo 2024 ildiinospita la“A Journey Back/Un viaggio di ritorno (Fotografie in Italia 1972-1980)”, progetto espositivo dedicato alle foto realizzate in Italia dal fotoreporter statunitense di origine italiana Lou. La, a cura di Claudio Domini e Paolo Pisanelli, è promossa daCapitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, prodotta e realizzata dall’associazione culturale Errata Corrige, in collaborazione con Big Sur, Officina Visioni, Cinema del Reale, con il contributo di Fondazione Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Archivio Franco Pinna. Servizi museali Zètema Progetto Cultura. “A Journey ...