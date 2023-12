Al Museo della Fraternita dei Laici la mostra “Microcosmo”

Leggi su lortica

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 ildeiospita “” la personale di Laura Serafini a cura di Laura Davitti. Lapresenta le opere dell’artista aretina che nascono dall’utilizzo di antiche mappe come supporto. Partendo da monocrome mappe idrografiche, carte militari, rilievi topografici, cartamodelli, prende vita il lavoro di stratificazione, attraverso il sapiente uso di grafite, carboncino, acquerello, sanguigna, china e colori ad olio, in cui le linee, i numeri e i dettagli tecnici vengono inglobate alle figure femminili, sorte da colori delicati e da un lieve ma deciso tracciato, in un mistico dialogo tra la rappresentazione di ciò che è misura, calcolo e la spiritualità dei corpi. Venerdì 8 dicembre alle ...