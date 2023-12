“Aiutami | sono in difficoltà” | si fingono un amico e si fanno versare 800 euro sul conto

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Siunin, lo convincono via Whatsapp aloro 800e poi spariscono. È la truffa di cui è stato vittima un uomo originario di Montemarano, in provincia di Avellino, che ha prontamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri. In breve tempo, i militari dell’Armariusciti a risalire ai truffatori: due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.