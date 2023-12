Agrigento | pregiudicato sfregia l’ex moglie con l’acido e resta ferito alle mani | fermato dalla polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Una donna è statata al volto con dellanciatole dalmarito. Il fatto è avvenuto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Dprime ricostruzioni fatte dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, Gioacchino Morgana –– ha lanciatoal volto e alla schiena della donna. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non si conoscono ancora le condizioni cliniche. L’uomo è statodagli agenti ed è stato trasall’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, perché è rimastodurante l’aggressione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.