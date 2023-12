Agrigento | donna sfregiata al volto con l’acido dal marito dopo la denuncia

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unaè stataalcon dell'acido dalaverloto. L'aggressione a Palma di Montechiaro nell'agrigentino nella loro casa, dove si era recata per prendere alcuni vestiti, visto che si stava separando. Laè stata trasferita d'urgenza all'ospedale 'San Giovanni di Dio'. Sembra fosse ospite da tempo in una comunità protetta,laalper maltrattamenti. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

