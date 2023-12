Agrigento | donna di 50 anni sfregiata al volto con l’acido | a lanciarlo è il marito

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023)dalcon: unadi 50è stata portata in ospedale al “San Giovdi Dio” dicinquantenneconPhoto Credits: Altalexdi 50condopo essere stata vittima di un’aggressione da parte del, in precedenza già denunciato dalla moglie. Laè stata portata in ospedale, al San Giovdi Dio didopo che ill’ha aggredita alle spalle ein. Il tutto è accaduto in via ...