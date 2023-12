Affitti aumentati fino al 15% | a Bergamo in crisi un negozio su due

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023). Credito d’imposta sulle locazioni dei negozi delle merceologie più colpite dall’inflazione e dal calo delle vendite (abbigliamento, calzature e alimentari in particolare) e reintroduzione della cedolare secca sugli esercizi commerciali. Sono le due proposte che Ascom Confcommercioha avanzato, lunedì 4 dicembre, per fronteggiare sia il problema dell’aumento degliper queste attività sia il conseguente rischio di desertificazione di talune delle zone più periferiche del capoluogo e dei principali centri urbani. “Tra ottobre 2021 e quello che ci siamo appena lasciati alle spalle – ha spiegato Oscar Fusini, direttore dell’associazione che in provincia conta oltre 43mila imprese operanti nel Terziario – l’aumento Istat è stato infatti del 13,4%. Ma, nel periodo 2020-ottobre 2023, è salito addirittura del 16,9%. Per ...