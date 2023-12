AEW | Migliorano gli ascolti di Collision!

Leggi su aewuniverse

(Di martedì 5 dicembre 2023) L'ultima puntata di AEW Collision andata in onda su TNT Drama ha registrato un audience di 451.000 spettatori. Questo numero rappresenta un aumento del 42,27% rispetto ai 317.000 spettatori della settimana precedente. Il programma del sabato sera della All Elite Wrestling sta gradualmente recuperando terreno dopo una serie di cali nelle ultime settimane. Inoltre, lo show ha visto crescere l'interesse nella fascia demografica compresa tra i 18 e i 49 anni. Lo show di questa settimana ha ottenuto uno share dello 0,14 in questa fascia d'età, leggermente superiore allo 0,09 registrato la settimana scorsa. L'episodio del 2 dicembre 2023 è stato caratterizzato da vari momenti salienti in vista di Worlds End 2023, tra cui le vittorie di Andrade El Idolo e Brody King nel AEW Continental Classic.