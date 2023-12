AEW | Licenziato Kevin Sullivan | vice-presidente della post produzione Era in federazione dal debutto

(Di martedì 5 dicembre 2023)AEW, è statodalla AEW. Dopo ben 14 anni ad IMPACT,ha lasciato ladi Tony Khan dopo averla seguita fin dall’inizio. La conferma congiunta di Wrestling Observer e Fightful, che hanno confermato il tutto nella nottata italiana. Non si conoscono i motivi di questa scelta, ma sicuramente ci saranno dei grossi cambiamenti per quanto concerne un ramo molto importantetelevisiva AEW, quello dedicato principalmente ai video package ed al materiale promozionale.

Altre News in Rete:

AEW, Bryan Danielson racconta la sua verità sul comitato che ha ... World Wrestling

AEW: Bryan Danielson ammette di aver fatto parte della commissione che ha licenziato CM Punk Tuttowrestling

Frustrazione per gli Hardy Boys: i due criticano il booking della AEW

Durante il più recente episodio del podcast "The Extreme Life of Matt Hardy”, i due fratelli si sono ritrovati a parlare del loro attuale percorso in All Elite Wrestling, dicendosi frustati per come l ...

AEW: Dopo mesi arriva la difficile confessione di Bryan Danielson

Come sappiamo il Best in the World fino a qualche mese era una stella della AEW, ma dopo una discussione con Jack Perry è stato licenziato. Si, c’era una commissione disciplinare Per tanto tempo si è ...