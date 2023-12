Addio a Giulia Cecchettin | il ricordo della sorella Elena | “Guardavamo le stelle insieme | ora ti vedo tra le stelle che dividi un gelato con mamma”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo i funerali pubblici a Padova, una cerimonia più intima e privata per salutaresi è svolta nella chiesa di Saonara. Qui ha preso la parola, la22enne vittima di femminicidio, che ha ricordato la studentessa. “era quella ragazza a cui non era difficile fare regali perché qualsiasi cosa buffa o carina la faceva andare in visibilio.collezionava scatole di latta solo per riempirle con altre scatole,aveva la scatola delle scatole – ha ricordatonon buttava via mai niente, neanche le cose rotte o rovinate.amava le passeggiate, ascoltare la musica, e le passeggiate ...