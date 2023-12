Addio a Giulia Cecchettin | il discorso integrale del papà al funerale | “Difendere il patriarcato non aiuta Siamo tutti coinvolti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un lungo e toccante intervento per ricordare che la responsabilità educativa contro la violenza di genere “ci coinvolge: famiglie, scuola, società civile, mondo dell’informazione”. Così Gino, padre di, ha salutato per l’ultima volta la figlia di fronte a una chiesa gremita. Il padre della studentessa uccisa dall’ex fidanzato si è prima rivolto agli uomini, sottolineando che “noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere”. Quindi ha invitatoa un’autoanalisi: “Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni,ilquando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non ...