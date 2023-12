AD UN PASSO DAL TOUCHDOWN – Prova di forza dei 49ers a Philadelphia Spettacolo tra Dallas e Seattle

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Con la debacle di Dobbs si è concluso il 12° turno ed anche la boa che indica i due terzi della stagione 2023 è stata superata. Ad oggi non vi sono team certi della partecipazione né tantomeno dell’esclusione dalla postseason (ad ogni buon conto, fossimo dei giocatori di Panthers, Cardinals e Patriots, daremmo una sbirciatina alle offerte sui pacchetti vacanze per i primi mesi del 2024) ma inizia a delinearsi un’ipotetica griglia per i playoff che partiranno il prossimo gennaio. Potremmo definire interlocutorio il turno che stiamo per affrontare in quanto 10 dei 14 team attualmente in posizione utile per i playoff incontrano squadre con record negativi e, almeno sulla carta, ampiamente alla loro portata. Delle 4 squadre che non rientrano in tale casistica spiccano Eagles e 49’s che scontrandosi daranno vita al match più atteso di giornata. Mamma che Prescott! Gli Dei del football ...