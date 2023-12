A&Co – Milano

(Di martedì 5 dicembre 2023) A&Co. Via Piero Capponi, 5 – 20145Tel. 02/92869500 Sito Internet: www.aandco.it Tipologia: enoteca Prezzi: Chiusura: Domenica; Lunedì mattina OFFERTA Con l’apertura di un secondo punto vendita in zona Risorgimento, questa enoteca rinsalda la sua presenza aed espande la sua missione di promozione della cultura del vino anche attraverso degustazioni, incontri con il produttore e corsi tematici. Noi abbiamo visitato l’enoteca in zona Wagner dove l’offerta comprende più di mille etichette accuratamente riposte sugli scaffali scuri che riempiono tutte le pareti del negozio. Potete trovare vini italiani provenienti da tutte le regioni, spumanti, prosecchi, Champagne francesi, oltre a passiti, liquori e distillati. Alla vasta proposta enologica si affianca anche una selezionata gastronomia con oli EVO, aceti, conserve sott’olio, ...

