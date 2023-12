Acilia Incendio in appartamento | Salvata disabile e badante

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) La mattina del 5 dicembre alle 9 è divampato unal terzo piano di una palazzina in via Carlo Marocchetti 12, ad. Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno salvato una persona diversamente abile e la suarimaste intrappolate a causa del denso fumo dell’che ha invaso completamente le abitazioni dell’intero stabile. Evacuati i residenti in via precauzionale e dichiarate inagibili tutte le abitazioni del palazzo. Sul posto era presente il 118 e le forze dell’ordine. (Com/Red/Dire)