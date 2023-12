Accordo tra Lamborghini e sindacati | arriva la settimana da 4 giorni e aumenta il premio di risultato

Leggi su tpi

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo Luxottica, un’altra azienda annuncia lacorta per tutti i suoi lavoratori. La casa automobilistica, guidata dal ceo Stephan Winkelmann, ha infatti trovato l’sindacale con Fiom e Fim sul nuovo contratto integrativo aziendale. Dopo aver raggiunto l’intesa,ta dopo un anno di trattative, il testo sarà presentato alle assemblee dei lavoratori e sottoposto al voto. “È un’intesa storica perché vede per la prima volta un’industria dell’automotive in Europa raggiungere una consistente riduzione dell’orario di lavoro, non con una diminuzione del salario ma con una sua maggiorazione”, spiegano iall’Ansa. “Lavorare meno e lavorare meglio, questo è il principio che ha guidato questa trattativa, e che si pone all’interno di un ragionamento più complessivo”. ...