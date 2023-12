Accordo migranti con l' Albania | arriva il primo via libera

Altre News in Rete:

Migranti: Cdm approva Ddl di ratifica dell'accordo tra Italia e Albania

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge di 'Ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il ...

Che cosa non va con la matematica dei morti qui a Gaza

REFAH - Oggi piove a Refah. E non c’è scampo all’acqua. Cammino per le strade in cerca di cibo. E vedo file di persone sedute sui marciapiedi, appoggiate ai muri. Non provano nemmeno a rimanere ...

Trenta nuovi commercialisti a Genova, due terzi hanno meno di trent’anni

L’Assemblea Generale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova riunita oggi al Teatro Carlo Felice, ha approvato il bilancio preventivo e il programma per l’anno 2024 ...