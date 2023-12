Abbattimento barriere architettoniche nelle scuole dell’Ente provinciale | finanziate 4 scuole dell’Agro aversano

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Caserta. Primo posto in graduatoria per la Provincia di Caserta nell’elenco degli interventi da finanziare con il Fondo Regionale per l’eliminazione delledelle strutture pubbliche. L’intervento proposto riguarda i lavori di eliminazione dellepresso quattro edifici scolastici di proprietà della Provincia: Istituto Tecnico Guido Carli di Casal di Principe, Liceo Scientifico Segrè di San Cipriano d’Aversa, Liceo Classico e Musicale Domenico Cirillo e Isiss Osvaldo Conti, entrambi con sede ad Aversa. Il costo complessivo delle opere ammonta a 250mila euro, di cui 175mila finanziati dalla Regione, attraverso il Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 e 75mila a carico della Provincia di Caserta. Entro 180 giorni, come previsto dal Decreto Dirigenziale n.454 della ...