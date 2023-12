A4 | per incidente chiusa l’uscita di Sesto San Giovanni per chi proviene da Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023). Poco prima delle 7 circa di martedì 5 dicembre sulla A4 Milano-Brescia è statadiSanper chida Brescia a causa di unche ha visto coinvolto un furgone che si è ribaltato e un camion. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda in direzione Milano. Agli utenti in viaggio verso Milano si consiglia di uscire alla stazione di Monza. Per le lunghe percorrenze in direzione Milano, percorrere l’A58 Tangenziale Esterna di Milano e proseguire in A50 Tangenziale ...