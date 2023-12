A un passo dal Paradiso Il detenuto di Rebibbia che lavora nella Cupola di San Pietro

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - "Mi sembra di vivere un sogno. Ancora non ci credo.re in Vaticano,Basilica di Sano nelle Grotte dove sono le tombe dei papi. Ogni giorno è una emozione continua". Fabio (nome di fantasia), 36enne romano, è il primo"al servizio" della Santa Sede. Rinchiuso nel carcere diNuovo Complesso dal 2019 (con un fine pena previsto per l'inizio del 2025), solo dallo scorso settembre ha cominciato ad assaporare aria di libertà, dalle 7 alle 13, per poi rientrare in cella. Beneficia del lavoro esterno e il suo è un datore un po' diverso dal solito: è la Fabbrica di San, l'ente che si occupa della gestione di tutto l'insieme delle opere necessarie per la manutenzione edile ed artistica della ...