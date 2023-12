A Roma il 13 dicembre la ‘Macchina della luce’ | luci e scintillii per S Lucia al Gonfalone

(Di martedì 5 dicembre 2023), luminescenze, effetti speciali luminosi e atmosfere magiche, per celebrare la Martire S.a a. Si tratta'Macchinaluce' realizzata dall’architetto Cesare Esposito, noto per le sue nevicate artificiali che, da 38 anni, il 5 agosto, imbiancano Piazza Santa Maria Maggiore, in occasioneFestaMadonnaNeve. "Da tradizione la

Altre News in Rete:

Spazio: Urso, vogliamo rafforzare questo settore strategico, stanziati 7 mld

...in videocollegamento alla conferenza 'There is no Space B' organizzata alla Fiera dinell'... Proprio per celebrare la Giornata Nazionale dello Spazio, il ministro Urso il 15inaugurera' ...

Roma, la metro A riapre di notte. Tutte le informazioni sul "piano Natale 2023" RomaToday

Sciopero Roma: giovedì 7 dicembre a rischio bus, tram e metro RomaToday

Biglietti aerei, a Natale costo voli interni fino a 12 volte più alti: l'indagine

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Prezzi alle stelle per i biglietti aerei delle vacanze di Natale. Altroconsumo ha confrontato i costi dei voli in diversi periodi (andata e ritorno per una persona nel perio ...

Roma femminile, dalla nascita al primo storico scudetto: la storia raccontata in un libro

Dal 2018 ad oggi. Un dietro le quinte sin dalla nascita di questa squadra. Dalla presentazione a Piazza di Spagna alla conquista dello scudetto, con i retroscena dei colpi di mercato, ...