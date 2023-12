A Roma il 13 dicembre la ‘Macchina della luce’ | luci e scintillii per S Lucia al Gonfalone

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) –, luminescenze, effetti speciali luminosi e atmosfere magiche, per celebrare la Martire S.a a. Si trattarealizzata dall’architetto Cesare Esposito, noto per le sue nevicate artificiali che, da 38 anni, il 5 agosto, imbiancano Piazza Santa Maria Maggiore, in occasioneFestaMadonnaNeve. “Da tradizione la mia stele luminosasanta sarà posizionata sul sagrato del Santuario di Santaa alin via dei Banchi Vecchi a– spiega Esposito all’Adnkronos- L’installazione, tra le antiche vestigiamillenaria storia artistica di ...