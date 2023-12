A Prati apre Gabrini

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un nuovo punto di riferimento a– Antica Nuova Gastronomia, situata in via Cola di Rienzo, 200 con ingresso anche in via Terenzio, aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 21.00. L’idea alla base è un ritorno alle origini ma con un accento contemporaneo sulle materie prime e l’eccellenza gastronomica. La titolare Camilla Castroni, quarta generazione, punta sulla qualità delle materie prime e su una presentazione visiva che richiama l’atmosfera dell’epoca dei primi clienti negli anni ’20. L’arredamento riprende i colori tipici delle antiche botteghe del quartiere, con pavimento in graniglia gialla e maioliche scanalate color vinaccia, evocative dei prodotti enogastronomici come il vino. L’offerta dell’antica nuova gastronomia spazia dai dolci alle colazioni fino ad arrivare alla pizza in teglia alla romana e agli aperitivi ...