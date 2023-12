A Hvar | dove per la Vigilia si porta in tavola il brodetto di baccalà

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Mediterraneo. Uno degli aspetti più affascinanti del vivere in questo specchio d’acqua su cui si affacciano tanti Paesi diversi è il miscuglio culturale che attraverso i secoli (facciamo pure i millenni) ha intrecciato storie, tradizioni, pensieri e stili di vita. Laè piena di questi “meticciamenti”, tra ingredienti e ricette imte da altre culture – certe volte anche da Paesi più lontani di quelli mediterranei – in un processo di evoluzione continua che non conosce confini, se non quelli del gusto. Un concetto ben chiaro e caro a molti chef (è una delle idee alla base, ad esempio, della cucina di Gianfranco Coizza). Spesso, il canale principale per la diffusione di molti piatti è il mare e lo è certamente anche per un piatto che proprio a Natale viene preparato sull’isola di, in Croazia. Greca nell’antichità e ...