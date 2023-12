A Gaza la resistenza che parla agli oppressi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Domenica pomeriggio ho partecipato ad una bellissima iniziativa a Milano organizzata dalla comunità palestinese: la Palestina dimenticata. Ne abbiamo discusso in particolare con Moni Ovadia, Alessandro Di Battista e Stefania Ascari, ma soprattutto con tante ragazze e ragazzi italo-palestinesi. Una sala gremita con centinaia di persone, emozioni forti, testimonianze ricche di contenuti, dignità e passione, racconti struggenti. Ci siamo sentiti una comunità emozionale e resistente. Ma soprattutto la partecipazione giovanile è stata potente, mi sembra il clima che precede potenziali cambiamenti importanti. Non si è sentita una parola violenta, non un discorso di odio, nessuna vendetta: ma solo una enorme sete di giustizia, di verità e di pace. Negli occhi e nelle parole di giovani donne e giovani uomini palestinesi di Milano e della Lombardia ho visto orgoglio, valori, competenze, ...