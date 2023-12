A Christmas Carol Musical arriva all’Auditorium della Conciliazione

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 5 dicembre 2023) : tratto dal romanzo di Natale di Charles Dickens, la pièce è scritta e diretta da Melina Pellicano “Lo spettacolo di Natale italiano da non perdere” La Compagnia Bit ritorna in scena con Aopera originale (qui la tournée completa), definito dal pubblico “lo spettacolo di Natale italiano da non perdere”. Dopo gli straordinari numeri raggiunti nelle scorse stagioni (100.000 spettatori superati, 85 repliche – di cui 70 Sold out, 3 standing ovation) ritorna per il sesto tour a grande richiesta in tutta Italia e approdadi Roma dall’8 al 10 dicembre 2023. Il più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatroe da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e ...