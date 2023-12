A che ora si svolgono i funerali di Giulia Cecchettin | l’orario della celebrazione

Leggi su tpi

(Di martedì 5 dicembre 2023) A che ora sono idiin programma oggi, 5 dicembre 2023? L’ultimo saluto alla ragazza di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato è in programma alle ore 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, una delle chiese più grandi al mondo. Alla cerimonia sarà presente il papà, la sorella e tutta la sua famiglia. Annunciata anche la presenza del presidente del Veneto Luca Zaia, del sindaco Giordani, ma si parla anche di un possibile arrivopresidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Oggi, nel giorno deidi, chiedo all’intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a ...