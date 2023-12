7 ottobre | la guerra ha teatri diversi e molte repliche Ma un solo nemico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) L'ennesimo attentato a Parigi, con il solito grido «Allah Akbar» e la scia di sangue a cui ci stiamo tragicamente abituando, ci ricorda tre cose. La prima - e si tratta di un copione ormai fastidioso- è il tentativo di derubricare l'episodio evocando i presunti «problemi psichiatrici» dell'aggressore, un francese di origini siriane. Ma, in tutta franchezza, i problemi psichiatrici rischiamo di averli noi, se ancora, qui in Occidente, mettiamo in campo piccole tattiche per attenuare -attutire -smussare, per fingere di non aver capito ciò che invece è tragicamente sotto i nostri occhi. Qualcuno può ancora illudersi di andare avanti con la strategia della negazione e degli occhi chiusi, ma dovrebbe essere chiaro a tutti che abbiamo davanti una irrisolta questione islamista (prima o poi toccherà scrivere: islamica), in virtù della quale ci sono soggetti e gruppi radicalizzati pronti a ...