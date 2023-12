29 Novembre 2023 – Rilasciati dieci israeliani ostaggi di Hamas

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 5 dicembre 2023), due donne israelo-russe e quattro thailandesi: sono in tutto sedici gli. Il bilancio della Germania per il 2024 presenta un ammanco di 17 miliardi di euro su un volume totale di circa 450 miliardi di euro. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al direttore della Cia William Burns di andare in India per discutere del complotto per uccidere un leader separatista sikh in Usa. Sono circa 7.600 i bambini costretti a fuggire dalle loro case ogni giorno in Sudan, in sette mesi di conflitto che ha causato violenze e orrore in gran parte del Paese e lo sfollamento di 1 bambino su 8. Il leader di un partito di opposizione vietato in Kazakistan è stato condannato a sette anni di carcere per “estremismo“. Marat Jylanbaev, leader del partito di opposizione Alga, è stato condannato ...