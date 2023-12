17 furti in appartamento | sgominata banda a Milano

(Di martedì 5 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Operazione della Polizia diche, al termine di indagini coordinate dalla locale Procura, ha sgominato unaspecializzata ind’. Sono quattro i fermi eseguiti nei confronti di 4 cittadini albanesi di età compresa tra i 30 e i 41 anni. Sono stati rintracciati e arrestati all’interno di varie abitazioni a Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate: sono ritenuti responsabili di 17consumati e tentati in diverse province lombarde nel giro di due settimane. L’indagine ha preso il via dall’individuazione di un’auto di grossa cilindrata, rubata, utilizzata dallaper portarsi sui luoghi deie poi darsi alla fuga: su questo veicolo i malviventi erano soliti applicare targhe clonate da altre ...

