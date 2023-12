Zielinski | svelato il problema | perchè è partito dalla panchina in Napoli-Inter

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Walter Mazzarri è stato costretto a schierare una formazione rimaneggiata per i tanti infortuni: spunta il retroscena suè la partita che probabilmente scuce lo scudetto dal petto degli azzurri. La sconfitta per 3-0 allontana ulteriormente gli azzurrivetta che ora dista 11 punti. I campioni d’Italia, poi, sono al momento anche fuori dalle prime quattro posizioni. La Roma di José Mourinho, infatti, è a pari punti con i partenopei, ma al momento è quarta per una migliore differenza reti., il retroscena suWalter Mazzarri ha provato a revitalizzare la squadra in queste settimane e i segnali positivi non sono mancati. Nel primo tempo gli azzurri hanno dominato l’e hanno avuto diverse occasioni per ...