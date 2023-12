“Zia | corri Papà ha ucciso mamma” La chiamata del figlio di Vincenza | uccisa ad Andria

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Ho commesso una fesseria… venite sopra, sono stato io…. Sta qui…". Queste le parole che ha pronunciato martedì scorso nel tardo pomeriggio, Luigi Leonetti, 51 anni, di, ai soctori del 118 che lui stesso aveva chiamato per avvisarli di avera coltellate la moglieAngrisano, 42 anni, nella loro abitazione a tre chilometri dalla città, sulla strada provinciale 231. E' quanto si legge nell'ordinanza con cui il gip del tribunale di Trani Lucia Anna Altamura non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto ma ha applicato la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario chiesta dalla Procura della Repubblica nei confronti dell'uomo, reo confesso del femminicidio. Tre i fendenti sferrati al torace e all'addome. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dal fatto di aver ...