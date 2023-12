“Zelensky paga gli errori commessi” E gli Usa hanno finito i soldi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La controffensiva fallita, le risorse della Russia e uno stallo che rischia di costare caro, anzi carissimo. Settimane particolarmente complicate per Volodymyrad un passo dal traguardo dei due anni di guerra contro Mosca. Salutato come un eroe subito dopo l’invasione ordinata da Vladimir Putin, il numero uno di Kiev ha incontrato parecchie difficoltà e nelle ultime settimane non ha nascosto il suo sconforto per l’atteggiamento dei partner internazionali. Deluso e persino amareggiato, l’ex comico ora deve fare i conti con una crisi di popolarità che potrebbe tracciare un solco. A confermare il crollo di consensi dici ha pensato Vitaly Klitschko. Il sindaco di Kiev, noto ex pugile, non ha utilizzato troppi giri di parole in un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano svizzero 20 Minuten: “La popolarità di ...