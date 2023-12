(Di lunedì 4 dicembre 2023) In Ucraina la guerra continua, e oltre ai soldati a farne le spese restano ancora soprattutto i civili: nell'ultima giornata, due sono morti e sette sono rimasti feriti in un raid russo sull'oblast di ...

Altre News in Rete:

Zelensky, duello a distanza con Orban mentre il sindaco di Kiev lo attacca frontalmente

Le aspettative erano e sono tante esta pagando per gli errori commessi". "La gente si chiede come mai non eravamo meglio preparati per questa guerra, come maiabbia negato fino ...

La controffensiva divide Zelensky e i militari RSI.ch Informazione

Cop28, accuse al Sultano e duello sui soldi: la Conferenza degli assenti e delle tensioni Corriere della Sera

Zelensky, duello a distanza con Orban mentre il sindaco di Kiev lo attacca frontalmente

Zelensky deve incassare nuove critiche dal sindaco di Kiev Vitaly Klitschko. A suo dire, il presidente ucraino sarebbe in calo di consensi perché «le persone vedono chi è efficace e chi no.

Cop28, accuse al Sultano e duello sui soldi: la Conferenza degli assenti e delle tensioni

Forfait di Biden, Xi e del Papa: il summit sul clima si apre a Dubai. Caccia a un’intesa difficile Si apre la 28esima Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite , nell’anno più caldo mai registrato prim ...