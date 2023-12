Zecchino D’Oro 2023 | vince Non ci cascheremo mai | scritta da Max Gazzè

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) È Non cimai la canzone vincitrice della 66° edizione di, che porta la firma di MaxÈ Non cimai, musica di Maxe Francesco De Benedettis e testo di Francesco De Benedettis e Francesco, la canzone vincitrice della 66° edizione di. Il brano è stato premiato al termine della grande finale, andata in onda ieri, 3 dicembre, in diretta su Rai1, condotta dal direttore artistico di, Carlo Conti. A dare voce alla canzone sul palco dell’Antoniano di Bologna, Salvatore, di 9 anni, proveniente da Napoli, accompagnato dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Tematica del brano l’attenzione al rapporto con il web ...