WWE | Ricochet è tornato | smaltita del tutto la possibile commozione cerebrale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo la brutta butta subita lo scorso 6 novembre, durante il Fatal Four Way di Raw per decretare l’avversario di GUNTHER a Survivor Series,ha smaltito le scorie della(mai confermata), tornando sul ring dopo un mese durante il live event di ieri notte svoltosi a Bangor. The One and Only ha sconfitto, non senza faticare, Bronson Reed ieri notte, tornando dunque a disposizione della WWE in vista di Royal Rumble. Per lui, come per tanti altri, il contratto è in scadenza nel 2024 e la AEW sembra decisamente interessata all’ex Prince Puma, come riportato nei giorni scorsi. Ad oggi peròrimane una grande arma per la WWE ed i suoi fan saranno sicuramente contenti di rivederlo molto presto in quel di Raw. SPOILER:vs. ...

