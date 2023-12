WWE | Per i Creed Brothers sarà sfida col Judgment Day stanotte | ma non contro i campioni

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La scorsa settimana isi sono aggiudicati un Tag Team Turmoil match, sfoderando un’ottima prestazione e sconfiggendo “in finale” i ben più freschi Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci dell’Imperium. Questa importante vittoria ha assicurato ai due lo spot di #1 Contender’s per gli Undisputed WWE Tag Team Championship detenuti dalDay, più precisamente da Finn Balor e Damian Priest. Non oggi ragazzi In origine era stato detto che il match titolato si sarebbe tenuto nella puntata di Raw di questa notte ma i piani sembrano essere stati cambiati. Infatti Julius e Brutus questa notte andranno sìilDay ma non affronteranno i, bensì il team formato da JD McDonagh e Dominik Mysterio, come risulta dalla preview di puntata. Tranquilli, non ...