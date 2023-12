WWE | Il ritorno di Sheamus è all’orizzonte?

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha vissuto una grande carriera in WWE, vincendo diversi titoli durante la sua permanenza nella compagnia. Il Celtic Warrior è stato lontano per un po’ di tempo a causa di un infortunio, ma la federazione sta già pianificando il suo. La tempistica della sua pausa è significativa perché il suo contratto con la federazione scadrà l’anno prossimo, e questo è un altro argomento di discussione. Voci di corridoio Il mese scorso, Ridge Holland ha abbandonato Butch durante un tag team match a Smackdown, facendo capire che c’è qualcosa di interessante in ballo. Secondo rumor,dovrebbe tornare molto presto proprio per aiutare Butch al posto di Holland.

