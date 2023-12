WWE | Dragunov e Corbin faccia a faccia domani a NXT | ecco il programma della puntata

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il go-home show pre Deadline per NXT si arricchisce di alcuni segmenti molto importanti. Come annunciato dalla WWE, nella giornata diIljae Baronavranno unprima del loro scontro di sabato, valido per l’NXT Championship del russo.qui di seguito anche il restocard, compreso un summit tra le partecipanti al Women’s Iron Survivor Challenge ed un discorso di Andre Chase ai propri studentiChase U:tra Iljae BaronIron Survivor Challenge Last Chance Qualifier: Carmelo Hayes vs. Tyler Bate vs. Eddy Thorpe vs. Joe Coffey ...

